الرئيس التونسي يقرر تمديد حالة الطوارئ

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر حتى نهاية شهر جانفي 2025.

وجاء ذلك وفق أمر رئاسي تضمنته “الرائد الرسمي”، وهي الجريدة الرسمية في البلاد في عددها الصادر يوم الثلاثاء.

وأفاد الأمر الرئاسي بأنه “تُعلن حالة الطوارئ في كامل الجمهورية التونسية ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2025. إلى غاية 30 من الشهر نفسه”.

وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة. والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.

وهذه الصلاحيات تُطبق دون الحصول على إذن مسبق من القضاء، ما يثير انتقادات حقوقية متزايدة على المستويين المحلي والدولي.

وكانت السلطات التونسي قد أعلنت في 24 نوفمبر 2015 حالة الطوارئ إثر حادث إرهابي، ثم مددتها مرات عدة بفترات متباينة. كان آخرها بين 31 يناير/ كانون الثاني و31 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

واعتبر قيس سعيد الذي بدأ في أكتوبر الماضي فترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات، أن إجراءاته “ضرورية وقانونية”. لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.​​​​​​​

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