الرئيس التونسي ينوي الترشح لولاية ثانية

أعلن المنسق العام لحزب “نداء تونس” رضا بلحاج، اليوم الأحد، أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قد يترشح للرئاسيات التونسية.

وأوضح المنسق العام، أن الباجي قد يكون مرشح الحزب للإنتخابات الرئاسية القادمة المقرر إقامتها أواخر العام الجاري.

وأوضح بلحاج في تصريح لوسائل إعلام أن حزب نداء تونس لن يكون له مستقبل من دون وجود الباجي قايد السبسي

هذا و كشفت مصادر، أن قيادات فاعلة في الحزب، تجمع على ضرورة أن يتقدم الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي للرئاسيات.

وكان الباجي “92 عاما” قد رفض مؤخرا الإفصاح عن نواياه في الترشح للرئاسيات القادمة، غير أنه ترك الباب مفتوحا لذلك.

ومن المقرر أن تجري الإنتخابات التشريعية والرئاسية في تونس خلال أكتوبر القادمن فيما تعالت بعض الأصوات السياسية إلى تأجيلها.