الرئيس التونسي يهنئ جوزيف بايدن بفوزه في الرئاسيات الأمريكية

وجه رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد صباح الأحد، رسالة تهنئة الى جوزيف بايدن بمناسبة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب الرئاسة التونسية، أعرب قيس سعيد عن أخلص التمنيات بالنجاح والتوفيق بمهامه لقيادة الشعب الأمريكي نحو مزيد من التقدم والازدهار.

وذكر رئيس الدولة التونسية في هذه الرسالة بالعلاقات التاريخية العريقة التى تجمع تونس بالولايات المتحدة.

وأعرب عن الاستعداد لمزيد ترسيخها وتعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

وأشار للدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لتونس لبناء المسار الديمقراطي وإلى ما يتقاسمه البلدان من قيم قوامها الايمان بالحرية والديمقراطية والعدالة.

وجدد الحرص على مواصلة العمل معا من أجل مزيد الارتقاء بعلاقات التعاون والصداقة والتشاور المتواصل بين البلدين.