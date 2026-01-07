الرئيس الجديد لاتحاد العاصمة يدلي بأول تصريح

طمأن الرئيس الجديد لنادي اتحاد العاصمة، بلال نويوة، عشاق اللونين الأحمر والأسود، بخصوص مستقبل النادي.

وأعلن مجمع “سيربور” المالك لأغلبية أسهم اتحاد العاصمة، يوم الـ 27 ديسمبر الفارط، رسميا تعيين بلال نويوة، رئيسا لمجلس الإدارة خلفا لأبو بكر عبيد.

وفي تصريح نشرته الصفحة الرسمية، قال الرئيس الجديد إن الاتحاد: “ليس مجرد نادٍ رياضي، بل كيان وطني عريق متجذّر في تاريخ العاصمة والجزائر. وحمل منذ نشأته قيمًا جعلت منه أكثر من فريق. بل جزءًا من الذاكرة الجماعية. وبصم بقوة في مسار الكرة الجزائرية محليًا وقاريًا بدعم جماهيرٍ وفية.”

مؤكدا بأن تحمّل مسؤولية قيادة هذا النادي العريق يفرض إدارة المرحلة بعقلية هادئة ورؤية شاملة. تُوازن بين صون الإرث التاريخي ومتطلبات التسيير الحديث. وترتكز على العمل الجاد، والرؤية الواضحة رياضيًا وإداريًا.

كما شدد رئيس اتحاد العاصمة، بلال نويوة، على أن استمرارية النادي لا تُبنى إلا بالعمل الجاد، والشفافية، والتخطيط السليم.

مبرزا أن التحدي الأساسي يكمن في ترسيخ منظومة تسيير احترافية تضمن القوة الرياضية والتوازن المالي، باعتباره ركيزة لأي مشروع مستدام.

مع الاستغلال الأمثل للموارد، وتنويع مصادر التمويل، وبناء شراكات اقتصادية فعّالة، والتعامل مع الدعم العمومي بروح المسؤولية والأمانة.

كما ثمن ذات المتحدث الدور المحوري لمجمع “سيربور” باعتباره الشريك والداعم الرئيسي للنادي، لما يوفّره من استقرار وإمكانيات لتجسيد الأهداف المسطّرة.

أما على الصعيد الرياضي، فقد أكد أن المشروع يهدف إلى تطوير الفريق الأول. وتعزيز التكوين القاعدي، وبناء هيكلة إدارية وتقنية تضمن الاستمرارية والتنافس على أعلى المستويات.

منوها في الأخير، بأنصار الاتحاد الذين وصفهم بـ”روح النادي ونبضه الدائم” وشريك أساسي في مسار البناء، لأن الاتحاد لا يكتمل من دون جمهوره. ولا ينجح من دون ثقة محيطه.

وختم رئيس الاتحاد الجديد: “إن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود، وتغليب مصلحة الاتحاد فوق كل اعتبار، والعمل من أجل حفظ مكانة النادي وصون تاريخه.”