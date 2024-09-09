الرئيس الجديد لرائد القبة يتسلم مهامه

تسلّم الرئيس الجديد، لنادي رائد القبة، سليم مساني، رسميا مهامه على رأس النادي، من سابقه رياض لشهب.

وكشفت إدارة الرائد، الذي يراهن على العودة إلى حظيرة النخبة، بعد غياب طويل، بأن عملية تسليم المهام، تمت صبيحة، أمس الأحد.

مشيرة إلى أن الاجتماع شهد حضور أعضاء المكتب وبعض من أعضاء الجمعية العامة. إضافة إلى سكرتير الفريق والمحضر القضائي.

للإشارة فإن سليم مساني. انتخب رئيسا جديدا لرائد القبة، هذه الصائفة، ويضم مكتبه كل من صالح عصاد، ومراد فراحي، وسيد علي راحم، وبن حداد أنيس، وخبات رمضان.