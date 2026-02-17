الرئيس الجديد لشبيبة القبائل يعقد ندوة صحفية

سيكون الرئيس الجديد لشبيبة القبائل، عادل بودجة، غدا الأربعاء، على موعد مع تنشيط أول ندوة صحفية منذ تعيينه خلفا للرئيس السابق الهادي ولد علي.

وكانت شركة “موبيليس” المالك لأغلبية أسهم نادي شبيبة القبائل. قد قررت مطلع شهر فيفري الجاري. إقالة كل من ولد علي. والمدير العام الرياضي، حكيم مدان، مع تعيين بودجة، رئيسا جديدا.

وكشفت إدارة الشبيبة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن بودجة، سينشط ندوة صحفية غدا الأربعاء، وذلك، على مستوى قاعة المؤتمرات التابعة لملعب “حسين آيت احمد” بداية من الساعة 11:00.

ويرتقب أن يتطرق الرئيس الجديد، لوضعية الفريق الذي يعاني الأمرين، هذا الموسم. لاسيما بعد خروجه من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، من دون أي انتصار.