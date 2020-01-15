الرئيس الجديد للعميد يتحدث عن الإستقدامات ومصير المدرب الجديد

تحدث “عبد الناصر ألماس” رئيس مجلس الإدارة الجديد لفريق مولودية الجزائر عن قضية الإستقدامات وكذا مصير المدرب الجديد للعميد.

“ألماس” صاحب ال59 سنة قال في أول تصريح لتلفزيون النهار بعد تعيينه خلفا للمستقيل عاشور بطروني.

“سنفتح ملف الإستقدامات بعد التشاور مع أعضاء مجلس الإدارة وكذا بطروني الرئيس المستقيل لمعرفة احتياجات التشكيلة في هذا الميركاتو الشتوي”.

“سنتحدث أيضا مع الطاقم الفني الذي سيُحدد المناصب التي هي بحاجة الى تدعيم”.

وختم:”سيتم تحديد اسم المدرب الجديد لفريق مولودية الجزائر الأسبوع المقبل”.