الرئيس الجديد لمجلس الأمة: مصلحة الجزائر أولويتي

أكد رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، على الإخلاص في أداء الأمانة، بعد إنتخابه اليوم على رأس مجلس الأمة خلفا للمجاهد صالح قوجيل.

وفي أول منشور له على منصة “X”، بعد إنتخابه رئيسا لمجلس الأمة، كتب ناصري: “أبدء عهدتي كرئيس لمجلس الأمة برسالة امتنان للثقة التي حظيت بها. أؤكد الإخلاص في أداء الأمانة كما عهدتموني: نوفمبر مرجعيتي ومصلحة الجزائر أولويتي وخدمة الشعب غايتي”.

وأضاف رئيس مجلس الأمة: “سأبذل جهدي للإرتقاء بأداء المؤسسة وتكريس الديمقراطية ودولة القانون. ولتبقى الجزائر شامخة منتصرة، ومن الله السداد”.

وكتب في منشور آخر، بمناسبة اليوم الوطني للطالب: “تحيي الجزائر اليوم الوطني للطالب. في ذكرى التحاق الطلبة الجزائريين بملحمة الثورة المباركة. وإشهارهم سلاح العلم في وجه الاستعمار.. هبة تاريخية ستبقى مصدر إلهام للأجيال من أجل تسخير المعرفة لبناء جزائر قوية بعقول أبنائها المخلصين. منتصرة بمنظومتها الجامعية وبنخبتها الوطنية الواعية”.