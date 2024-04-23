الرئيس الجديد لشبيبة القبائل يكشف أولى قراراته

أعلن الرئيس الجديد لشبيبة القبائل الهادي ولد علي عن قراراته الجديدة على رأس الفريق بعدما تم تعيينه اليوم الثلاثاء.

وقالت إدارة في بيان لها، أنه تم فتح نقاش كبير حول الفريق و محيطه،و أرضية وتنظيم تسمح بانخراط المناصرين والتفافهم حول الفريق و توفير قناة خاصة.

إلى جانب ذلك، وضعت الإدارة قنوات اتصال رسمية للفريق بما فيها تلك المتصلة بوسائط وشبكات التواصل الاجتماعي، وتحيين التنظيم وهيكلة الفريق بشكل يستجيب للمعايير الدولية وتطلعات الأنصار.

وأكدت الإدارة أنها ستباشر في التحضير للموسم القادم، في أقرب الأجل . إلى جانب تنصيب المديرية الفنية والإدارة في أقرب الأجال.