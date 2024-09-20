 الرئيس الجنوب إفريقي يهنئ الرئيس تبون 

بعث رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، برسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة إعاد انتخابه لعهدة جدبدة.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية، جاء في مضمون رسالة التهنئة:

فخامة الرئيس وأخي العزيز، ينضم إليّ، حكومة وشعب جنوب إفريقيا لنقدم لكم وللحكومة وللشعب الجزائري أحرّ التهاني، بمناسبة انتخابكم مجدداً رئيسا للجمهورية، وهو ما يعكس مستوى الثقة التي وضعها فيكم الشعب الجزائري.

أغتنم هذه المناسبة أيضا لأعبر لفخامتكم عن تمنياتي لكم بموفور الصحة، مؤكدا رغبتنا في المزيد من الارتقاء بعلاقاتنا وتعزيزها، ومواصلة خدمة القضايا ذات الاهتمام المشترك على أسس قوية.

فتفضلوا فخامة الرئيس بقبول فائق تقديري.