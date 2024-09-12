الرئيس الجيبوتي يهنئ الرئيس تبون

هنأ رئيس جمهورية جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخاب لعهدة رئاسية جديدة.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية، وجّه رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله. بمناسبة إعادة انتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برقية تهانٍ له، عبّر فيها عن التزامه التام واستعداده لتطوير العلاقات الثنائية.

كما تمنى الرئيس الجيبوتي للرئيس تبون بأن تكون الثقة المتجددة في شخصه مصدراً لقيادة الجزائر نحو مزيد من الازدهار.