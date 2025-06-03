الرئيس الرواندي يزور المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي

قام رئيس جمهورية رواندا، بول كاغامي، مساء اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي.

واستمع الرئيس الرواندي، خلال الزيارة، إلى عرض تفصيلي شامل حول المدرسة وأنشطتها البيداغوجية والأكاديمية ومشاريعها البحثية والعلمية.

بالإضافة إلى شراكاتها المحلية والدولية في مجال الذكاء الاصطناعي والتعليم العالي.

كما زار الرئيس رواندا بول كاغامي، غرفة البيانات الخاصة بمجمع سوناطراك باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية الحاضنة لطلبة الذكاء الاصطناعي.

ووقف الرئيس الرواندي على أهم المشاريع واختراعات الطلبة أثناء زياته معرضاً لمراكز بحث جزائرية.