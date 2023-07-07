الرئيس الروسي: دول تحاول خلق صعوبات أمامنا لكنها لم ولن تنجح

شدد الرئيس فلاديمير بوتين، على أنه يثق في قدرات روسيا على التغلب على كل الصعوبات التي تحاول بعض الدول خلقها لها.

وقال بوتين في اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لروسيا الاتحادية: “اليوم سنناقش الإجراءات التي نتخذها. ويجب أن نتخذها للتغلب على الصعوبات التي تخلقها بعض الدول فيما يتعلق بروسيا. حتى الآن. لم ينجحوا في تحقيق الأهداف التي حددوها بحسب وجهة نظرهم الموجهة ضد روسيا.. أنهم لم ولن ينجحوا”.

مشيرا إلى أنه “من الضروري أن نكون على علم بالأحداث الجارية … لذلك دعونا نناقش كل هذه القضايا”.