الرئيس الروسي: رفع عدد منح الدراسة للطلبة الجزائريين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا قررت رفع عدد المنح الدراسية للطلبة الجزائريين إلى روسيا.

وأشار الرئيس الروسي، بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد المجيد تبون. إلى أن روسيا ستقوم بتدريب الكوادر الجزائرية في مجال تركيب السيارات وفي عدة مجالات. وتبادل الخبرات. كما أن روسيا تقوم بأعمال مرموقة من اجل تكوين الكوادر المهنية في الجزائر.

وأضاف الرئيس الروسي في ذات السياق، إلى أن 20 ألف جزائري تلقوا علومهم في مؤسسات تعليمية في روسيا و1500 منهم يواصلون الدراسة بها. مشيرا إلى أنه ونظرا للطلب العالي من أجل الدراسة في روسيا إتخذ قرار بزيادة ورفع عدد المنح للطلبة الجزائريين من أجل الدراسة في روسيا.