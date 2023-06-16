الرئيس الروسي: فارضوا العقوبات ظنوا أن اقتصادنا سينهار ولكن..

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القطاع الخاص في بلاده، تمكن من شغل الفراغ الذي تركته الشركات الغربية المنسحبة من روسيا.

وشدد الرئيس الروسي، في كلمته بأشغال المنتدى الاقتصادي الدولي بطرسبورغ، والذي يحضره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كضيف شرف، على أن روسيا لم تطرد أي أحد من أسواقها.

مشيرا إلى أن خروج الشركات الأجنبية من روسيا، فتح المجال أمام رواد الأعمال الروس. وحققنا الاستقلالية في الإنتاج بعد خروج شركات أجنبية من روسيا.

وأوضح الرئيس الروسي بالقول: “كنا نعتمد دائما على إتاحة الفرصة في الاختيار ودراسة الأسواق. لكن كل العلامات التجارية التي تبيع بضائعها هنا، هي بضائع روسية بعلامة تجارية أجنبية. لهذا لم يتوقف الإنتاج، ولكن تغيرت العلامة التجارية فحسب”.

ولفت بوتين، إلى أن الإستراتيجية الروسية، تقوم على دعم الاقتصاد والإنتاج المحليين لتعويض غياب الشركات الأجنبية.

وأورد الرئيس الروسي: “فارضوا العقوبات ظنوا أن اقتصادنا سينهار لكن ما حدث هو العكس. لدينا اقتصاد تنافسي في مجال التنمية، وعائدات النفط والغاز في روسيا آخذة في الازدياد.. واليوم يمكنني القول بكل تأكيد إن الاستراتيجية الروسية نجحت”.