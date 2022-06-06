الرئيس الروسي: هذا سبب نقص الغذاء وزيادة الفقر
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الأخطاء طويلة الأمد التي ارتكبتها الدول الغربية في السياسة الاقتصادية. والعقوبات أدت إلى حدوث تضخم عالمي وزيادة الفقر ونقص الغذاء.
وحسبما نقلت روسيا اليوم، فقد جاء ذلك في رسالة موجهة من الرئيس الروسي. للمشاركين في منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي الخامس والعشرين، وتم نشرها على موقع الكرملين اليوم الاثنين.
وجاء في الرسالة: “ينعقد منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، في وقت صعب بالنسبة للمجتمع الدولي بأسره. لقد أدت سنوات عديدة من الأخطاء التي ارتكبتها الدول الغربية في السياسة الاقتصادية. والعقوبات غير المشروعة إلى موجة من التضخم العالمي وتدمير الخدمات اللوجستية المعتادة وسلاسل الإنتاج. وإلى زيادة حادة في الفقر ونقص الغذاء، ولكن كما يحدث دائما جنبا إلى جنب مع التحديات تنفتح الآفاق. وهذا هو السبب في أن شعار المنتدى (عالم جديد – فرص جديدة)”.
ولفت بوتين إلى أن عشرينيات الألفية الجديدة بالنسبة لروسيا ستكون فترة تعزيز السيادة الاقتصادية. بينما سيحافظ اقتصاد البلاد على مساره حول التعاون الدولي.
كما أشار بوتين إلى أن منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي سيواصل تقديم مساهمة كبيرة في حل المهام ذات الأولوية.
وأكد أن من المصلحة المشتركة تنشيط التجارة والاستثمار وتشجيع التطوير المشترك للتقنيات. وتقوية أسواق المال وزيادة حصة التسويات التجارية بالعملات الوطنية.
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بوتين يحذر بضرب مواقع جديدة في أوكرانيا
حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه في حال إذا تلقت كييف صواريخ بعيدة المدى، فإن روسيا ستتحرك وستضرب مواقع كانت خارج دائرة الاستهداف حتى الآن.
وفي هذا السياق، قال الرئيس الروسي حسب ما نقله موقع قناة “آر تي عربية” الروسية، إن الجدل حول الإمدادات الإضافية من الأسلحة الغربية لأوكرانيا، ليس له سوى هدف واحد، هو إطالة أمد الصراع المسلح هناك إلى أقصى حد ممكن.
وأضاف أنه إذا تم تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى “فسنقوم بالاستنتاجات المناسبة وسنستخدم وسائل التدمير، التي لدينا ما يكفي منها، لضرب مواقع لم نضربها من قبل”.
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بوتين: روسيا ستعزز قوتها
كما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده ستعمل على تعزيز قوتها واستقلالها وسيادتها في ظل التغير السريع الذي يسهده العالم.
وقال، الرئيس الروسي، بمناسبة اليوم العالمي للطفل: “أنا متأكد من أن روسيا في هذا العالم المعقد ستعزز قوتها واستقلالها وسيادتها.
وهذا العمل ليس في اتجاه معين واحد، سيكون في الاقتصاد والتكنولوجيا والعلوم والعديد من المجالات الأخرى،
وتعزيز المجتمع المدني والتعليم الوطني.”
كما شدد بوتين على أن نجاح البلاد يعتمد على عمل وإنجازات المواطنين الذين تجمعهم القيم المشتركة والثقافة والتقاليد واحترام التاريخ.
بوتين: روسيا وإفريقيا ستتمكنان معا من ضمان الأمن في العالم
كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا وإفريقيا ستتمكنان معا من ضمان الأمن في جميع أنحاء العالم.
وجايء هذا حسب ما نشره موثع روسيا اليوم، خلال تهنئته، رؤساء دول وحكومات القارة الإفريقية، بحلول يوم إفريقيا.
وأضاف الرئيس بوتين في برقية التهنئة: “لقد أولت بلادنا دائما أهمية خاصة لتنمية العلاقات الودية مع الشركاء الأفارقة.
وقد وفرت القمة الروسية- الإفريقية التي عقدت في سوتشي في عام 2019 ظروفا جيدة لتوسيع التعاون المثمر على المستوى الثنائي وعلى أساس متعدد الأطراف”.