الرئيس الروسي: هذا سبب نقص الغذاء وزيادة الفقر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الأخطاء طويلة الأمد التي ارتكبتها الدول الغربية في السياسة الاقتصادية. والعقوبات أدت إلى حدوث تضخم عالمي وزيادة الفقر ونقص الغذاء.

وحسبما نقلت روسيا اليوم، فقد جاء ذلك في رسالة موجهة من الرئيس الروسي. للمشاركين في منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي الخامس والعشرين، وتم نشرها على موقع الكرملين اليوم الاثنين.

وجاء في الرسالة: “ينعقد منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، في وقت صعب بالنسبة للمجتمع الدولي بأسره. لقد أدت سنوات عديدة من الأخطاء التي ارتكبتها الدول الغربية في السياسة الاقتصادية. والعقوبات غير المشروعة إلى موجة من التضخم العالمي وتدمير الخدمات اللوجستية المعتادة وسلاسل الإنتاج. وإلى زيادة حادة في الفقر ونقص الغذاء، ولكن كما يحدث دائما جنبا إلى جنب مع التحديات تنفتح الآفاق. وهذا هو السبب في أن شعار المنتدى (عالم جديد – فرص جديدة)”.

ولفت بوتين إلى أن عشرينيات الألفية الجديدة بالنسبة لروسيا ستكون فترة تعزيز السيادة الاقتصادية. بينما سيحافظ اقتصاد البلاد على مساره حول التعاون الدولي.

كما أشار بوتين إلى أن منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي سيواصل تقديم مساهمة كبيرة في حل المهام ذات الأولوية.

وأكد أن من المصلحة المشتركة تنشيط التجارة والاستثمار وتشجيع التطوير المشترك للتقنيات. وتقوية أسواق المال وزيادة حصة التسويات التجارية بالعملات الوطنية.

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