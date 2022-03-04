الرئيس الروسي والمستشار الألماني يبحثان تطورات الوضع في أوكرانيا

كشف مجلس الوزراء الألماني، اليوم الجمعة، بأن المستشار الألماني أولاف شولتس بحث هاتفيا تطورات الوضع في أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحسب بيان المجلس، فإن المستشار الألماني دعا خلال هذه المكالمة إلى وقف العملية في أوكرانيا على الفور.

وذلك لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى ساحات القتال.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي لشولتس بأن هناك خطط لعقد جولة ثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية في نهاية الأسبوع.

كما كشف ذات البيان، ان بوتين وشولتس اتفقا على إجراء محادثات جديدة بشأن أوكرانيا قريبا.

وفي بيان صدر عن الكريملين، جاء فيه ان الرئيس بوتين أعرب للمستشار الألماني أولاف شولتس عن أمله في أن تتبني كييف موقفا معقولا خلال الجولة الثالثة من المفاوضات.

كما عبر فلاديمير بوتين على انفتاح روسيا على الحوار مع الجانب الأوكراني، شريطة تلبيته جميع المطالب الروسية.

طالع ايضا: بوتين يترأس اجتماعا للأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي