الرئيس الروسي والمستشار الألماني يبحثان تطورات الوضع في أوكرانيا
كشف مجلس الوزراء الألماني، اليوم الجمعة، بأن المستشار الألماني أولاف شولتس بحث هاتفيا تطورات الوضع في أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وحسب بيان المجلس، فإن المستشار الألماني دعا خلال هذه المكالمة إلى وقف العملية في أوكرانيا على الفور.
وذلك لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى ساحات القتال.
من جانبه، أكد الرئيس الروسي لشولتس بأن هناك خطط لعقد جولة ثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية في نهاية الأسبوع.
كما كشف ذات البيان، ان بوتين وشولتس اتفقا على إجراء محادثات جديدة بشأن أوكرانيا قريبا.
وفي بيان صدر عن الكريملين، جاء فيه ان الرئيس بوتين أعرب للمستشار الألماني أولاف شولتس عن أمله في أن تتبني كييف موقفا معقولا خلال الجولة الثالثة من المفاوضات.
كما عبر فلاديمير بوتين على انفتاح روسيا على الحوار مع الجانب الأوكراني، شريطة تلبيته جميع المطالب الروسية.
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أفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين سيترأس اجتماعا للأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي.
كما قال بيسكوف أمام الصحفيين: “من المخطط أن يجري اليوم اجتماع مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن”. “لا نستبعد أن يلقي الرئيس خطابا في بداية هذا اللقاء سيتم بثه”.
في حين أشار أن بوتين قد يعلق في خطابه على وقوع ضحايا بين العسكريين الروس في أوكرانيا. الأمر الذي أعلنته وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء. كما أفادت الوزارة بمقتل 498 عسكريا روسيا وإصابة 1597 أثناء مشاركتهم في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. ودقق:”بصراحة نأمل بأن يعبر الرئيس عن موقفه من ذلك في بداية الاجتماع مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن”.
كما ذكر أنه من المخطط أن يجري بوتين اليوم أيضا عدة مكالمات هاتفية دولية. مشيرا إلى أن رئيس البلاد يعمل حاليا في مقره في نوفو أوغاريوفو بضواحي موسكو.
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كما دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، كل من يخطط للحرب ضد روسيا. إلى تقييم حجم خسارته. وقال لافروف إن الرئيس الأوكراني خالف التزام بلاده بعدم امتلاك أسلحة نووية.
كما أكد وزير الخارجية الروسي أن النيتو لا يمكن أن يقرر نشر أسلحة نووية دون موافقة الولايات المتحدة.
وأفاد سيرغي لافروف أن المفاوضات الروسية الأوكرانية يفترض أن تبدأ اليوم الخميس. كما أن الغرب لا يمكنه أن يحدد ما يضمن أو يؤثر على أمن روسيا.
وأشار وزير الخارجية الروسي أنه لا يحق لأي دولة تعزيز أمنها على حساب دولة أخرى كما أكد سيرغي لافروف أن أوكرانيا تماطل لكن المفاوضات مستمرة على أي حال.
واشترط وزير الخارجية الروسي رغبة أوكرانية حقيقية في وقف الحرب.