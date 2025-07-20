الرئيس الزيمبابوي يزور مقر شركة تسويق المعدات والآلات الفلاحية بالحراش

قام رئيس جمهورية زيمبابوي، إمرسون منانغاغوا، اليوم الأحد، بزيارة إلى مقر شركة تسويق المعدات والآلات الفلاحية بالحراش.

وخلال الزيارة كان الرئيس الزيمبابوي مرفوقا بوزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أين تابع عرضا حول المنتجات. التي تقدمها الشركة العمومية المختصة في تصنيع وتسويق المعدات والآلات الفلاحية التابعة للمجمع الجزائري للصناعات الميكانيكية AGM .

كما اطلع على أهم التجهيزات الفلاحية والعتاد ومواد الإنتاج المصنعة محليا من حصادات وأجهزة تغليف ورشاشات المياه وآلات زرع البطاطا وحصدها وآلات زرع البذور والجرارات المصنعة محليا بمجمع الأجهزة الفلاحية بسيدي بلعباس وقسنطينة.

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