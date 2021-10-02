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الرياضة

الرئيس السابق لاتحاد الحراش فيصل بن سمرة في ذمة الله

بقلم أسماء.ع
الرئيس السابق لاتحاد الحراش فيصل بن سمرة في ذمة الله
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انتقل إلى رحمة الله، اليوم السبت، الرئيس السابق لاتحاد الحراش فيصل بن سمرة، عن عمر ناهز 57 سنة. 

وحسب مصادر مقربة، فإن الفقيد توفي بعد إصابته بفيروس “كورونا”،  بعد أن دخل للعناية المركزة لمدة 8 أيام.

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للإشارة، قاد فيصل بن سمرة، نادي الحراش، إلى غاية 2017، قبل أن يتم إقالته.

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