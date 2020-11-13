الرئيس السابق لجمعية وهران يعزي عائلة شريف حناشي

قدّم الرئيس السابق لفريق جمعية وهران “موموح سعدون” تعازيه الخالصة لعائلة الرئيس التاريخي لفريق شبيبة القبائل محند شريف حناشي الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وتحدث “موموح سعدون” المتواجد طريح فراش المرض بفرنسا في تصريح لتلفزيون النهار عن وفاة شريف حناشي قائلا:

“أتقدم بتعازي الخالصة لأخي محند شريف حناشي رحمه الله، الرجل القوي الذي كان في منصب رئيس فريق شبيبة القبائل، والذي قدم الكثير للكرة الجزائرية والغفريقية، والله يكون من أهل الجنة، ويرزق عائلته الصبر، وكل عائلة فريق شبيبة القبائل”.