الرئيس السلوفاكي: إعادة فتح السفارتين ستخلق ديناميكية جديدة

بقلم نادية بن طاهر
تقدّم رئيس جمهورية سلوفاكيا، بيتر بيليغريني، بإسمه الخاص وباسم الشعب السلوفاكي، إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وإلى الشعب الجزائري بتهانيه الصادقة، بمناسبة عيد الثورة.

وأبرز الرئيس السلوفاكي في رسالة التهنئة، التي وجهها إلى الرئيس أن العلاقات بين سلوفاكيا والجزائر هي علاقات جيدة وودية، منذ زمن طويل.

معربا عن أمله في مواصلة تطويرها سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف. بروح من الاحترام المتبادل والتضامن، والتعاون المفيد للطرفين.

وأعرب الرئيس السلوفاكي عن قناعته بأن إعادة فتح السفارتين ستخلق ديناميكية جديدة، وستُسهم في تعميق العلاقات بين البلدين أكثر.

