الرئيس السنغالي: سنلتزم بإستراتيجيات وأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز

شكر رئيس جمهورية السنغال ماكي سال، اليوم السبت، كل الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، على دعمهم لترشح السنغال لتكون عضو بالمنتدى.

حيث أعلن الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد حامل، أمس الجمعة، عن قبول طلب السنغال رسميا بالإنضمام إلى عضوية المنتدى.

وقال الرئيس السنغالي، في كلمة له اليوم السبت، في أشغال اجتماع القمة الـ7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز، أن السنغال يشارك لأول مرة في هذا الاجتماع، بعد اعلانها عن ترشحها كعضو ملاحظ قبل أن تصبح عضوا كامل الحقوق حسب الإجراء المعمول به.

وأضاف ماكي سال: “أردنا أن ننضم إلى هذا المنتدى الذي أحرز على اكتشافات كبيرة للغاز.. وسنلتزم بالإستراتيجيات والأهداف الخاصة بالمنتدى، من أجل الرقي الإقتصادي لمجتمعاتنا في إطار التنمية المستدامة”.

وأشار الرئيس السنغالي، إلى أن إنضمام بلاده للمنتدى، يتماشى مع دستور السنغال والذي ينص على أن هذه الموارد الطبيعية هي لكل الشعب، وأن إستغلالها ينبغي أن يتم في مستوى شفاف.

وتابع الرئيس السنغالي، أن استراتيجيتهم الوطنية، تعتمد على التسيير الواضح والشفاف لهذه الموارد وتقاسمها مع الأجيال الحالية والمقبلة.

وأكد ماكي سال، أن بلاده ستستمر في مجهوداتها بالتعاون مع الدول التي سبقتهم في المنتدى، للإستفادة من خبرتهم. داعيا إلى تمويل المشاريع الغازية.

ومن جهته، وعد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرئيس السنغالي، بأن الجزائر ستقف معهم وستسخر كل إمكانياتها للتعاون مع السنغاليين سواء في مجال التكوين أو غيرها من المجالات.