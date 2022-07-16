الرئيس السنغالي يستقبل الخليفة العام للطريقة التيجانية

إستقبل الخليفة العام للطريقة التيجانية، الجزائري الشيخ علي بلعرابي التيجاني أمس الجمعة بداكار من قبل الرئيس السنغالي ماكي سال.

شرع الشيخ علي بلعرابي التيجاني، يوم الخميس، في زيارة إلى السنغال بدعوة من الرئيس ماكي سال. حاملا معه رسالة سلام و كذا سعيا منه إلى تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين داكار والجزائر”.

وحسب بيان لرئاسة جمهورية السنغال، نقلته “وأج”، أن هذه الزيارة تهدف إلى تمتين العلاقات الأخوية الثنائية و ترقيتها بين الخليفة العام و الزوايا التيجانية الكبرى الأخرى في العالم. وكذا ترسيخ مبادئ التشاور والتعاون التي ترتكز عليها الطريقة”.

وحسب بيان للطريقة التيجانية، فسيلتقي الخليفة العام للطريقة التيجانية، خلال هذه الزيارة بشيوخ وأتباع الزوايا التيجانية في السنغال.