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الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام المحكمة

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الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام المحكمة
بقلم أسماء.ع

يمثل، اليوم الاثنين، الرئيس المعزول عمر البشير، أمام المحكمة، تحسبا لمحاكمته في تهم فساد.


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