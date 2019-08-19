الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام المحكمة
يمثل، اليوم الاثنين، الرئيس المعزول عمر البشير، أمام المحكمة، تحسبا لمحاكمته في تهم فساد.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=690180
-
أعلنت شركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر عن انقطاع التيار الكهربائي عن بلديتي هراوة وعين طاية يوم الثلاثاء20 أوت.
حيث أعلنت الشركة أن الانقطاع سيدوم من الساعة…
-
علمت «النهار» من مصادر خاصة، أن الأجهزة الأمنية المختصة في ولاية جيجل قد شرعت في فتح تحقيق حول قضية تتعلق.
بالنصب والاحتيال بطلها أحد المستثمرين.
وحسب ذات…
-
عرف،الأسبوع الماضي،وطيلة 7 أيام بداية من أول أيام عيد الأضحى إلى غاية أمس، تسجيل جرائم قتل وصلت إلى 15 جريمة.
بمعدل حوالي جريمتين في اليوم، راح…
التعليقات (0)