الرئيس السوري يحضر حفل تخرج زوجته

شارك الرئيس السوري، أحمد الشرع، في حفل تخرج زوجته، لطيفة دروبي، من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة إدلب في سوريا.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر مشاركة الرئيس السوري في حفل تخرج زوجته.

وألقت لطيفة دروبي كلمة في حفل تخرج دفعة “النصر والتحرير”، قالت فيها: “أقف اليوم على أرض صمدت. فأزهرت أملًا وأنبتت علمًا واحتضنت آلاف القصص التي تنبض بالحياة”.

ويُظهر الفيديو الشرع وهو يُكرم الخريجين، ومن بينهم زوجته، حيث التُقطت لهما صورة تذكارية مشتركة على منصة التكريم.

