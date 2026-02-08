الرئيس السيسي يرحّب بتصريحات الرئيس تبون ويؤكد عمق الروابط التاريخية بين مصر والجزائر

رحّب رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، بالتصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص جمهورية مصر العربية، والتي عكست - حسبه – عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وأوضح السيسي، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع “فايسبوك”، أن ما يجمع مصر والجزائر يعبّر عن مسيرة حافلة بالنضال والتعاون في مواجهة مختلف التحديات المشتركة، مؤكّدًا أن العلاقات الثنائية تستند إلى أسس متينة من الأخوّة والتنسيق المستمر.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد صرّح، السبت، في لقائه الدوري مع الصحافة، أن علاقات الجزائر “أكثر من أخوية” مع مصر وقطر والسعودية. مشدّدًا على أن “الشيء الذي يمس السعودية يمسنا”، وأضاف: “بيننا وبين مصر تاريخ كبير والرئيس السيسي بالنسبة لي أخ”.

كما أشار إلى أن أول جيش ساند الجزائر سنة 1963 كان الجيش المصري، مؤكدًا أن “من يمس مصر يمسنا ولن نقبل بأي عدوان عليها”.