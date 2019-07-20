الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي يهنئ الشعب الجزائري بعد التتويج بكأس افريقيا 

هنأ الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، الشعب الجزائري بعد تتويجه بكأس أمم افريقيا إثر فوزه على المنتخب السنغالي في نهائي الكان .

وأكد أن محاربي الصحراء بتتويجهم بالكأس الإفريقية الثانية، سجلو انتصارا تاريخيا وأعطوا للعالم درسا في الإستماتة والشجاعة .

كما أكد غالي، أن الصور التي نقلها الشعب الجزائري وتلكم العبر وتلكم القيم النبيلة التي دفع من أجلها الشعب الجزائري مليون ونصف المليون شهيد هي التي يستلهما الشعب الصحراوي المكافح.

مضياف أنه هو يتابع كل مباريات المنتخب الوطني الجزائري، بكل تفاصيلها وكل أخبارها، ويخرج بحماس منقطع النظير، في الأراضي الصحراوية المحررة وفي مخيمات العزة والكرامة وفي الأراضي المحتلة والجاليات ، كما قدم ابطال الجزائر انتصارا جديدا.