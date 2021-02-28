الرئيس الصحراوي: الجزائر تبنت بقوة وحزم موقف الدعم والمساندة مع كفاح الشعب الصحراوي

الوطني
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الرئيس الصحراوي: الجزائر تبنت بقوة وحزم موقف الدعم والمساندة مع كفاح الشعب الصحراوي
بقلم أمينة داودي

قال الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، أن الجزائر تبنت بقوة وحزم وصرامة موقف الدعم والمساندة والتضامن مع كفاح الشعب الصحراوي.

وأضاف الرئيس الصحراوي، خلال مراسم احتفالات الذكرى 45 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية،  أنه سنظل عاجزين عن التعبير عما تستحقه الجزائر وشعبها من شكر وتقدير وعرفان.

ودعا ابراهيم غالي المملكة المغريبة إلى التحلي بسبيل الحكمة والعقلانية ووضع حد لسياسة العدوان والتوسع والإحتلال.
وكشف الرئيس الصحراوي، أن الصحراويين هم دعاة سلام وليسوا هواة حرب.

وأوضح أن الدعم المفضوح من لدن أطراف معروفة على مستوى مجلس الأمن الدولي هو الذي شجع دولة الإحتلال المغربي على المضي في تعنتها والتسبب في التصعيد الخطير القائم اليوم.


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