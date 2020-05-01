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الرئيس الصحراوي: الجزائر قدوتنا في كل المبادئ المرتبطة بالوفاء والكرم

الوطني
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الرئيس الصحراوي: الجزائر قدوتنا في كل المبادئ المرتبطة بالوفاء والكرم
بقلم فوزية.م

قال الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، اليوم الجمعة، أن “الجزائر من خلال الوقفة التضامنية المتواصلة مع الشعب الصحراوي تؤكد دفاعها عن حق الشعوب في الوجود”.

وأكد غالي، لدى استلامه المساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر الجزائر في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، قائلا “هكذا هي الجزائر غيورة على أن لا يكون الظلم في محيطها وهي قدروتنا في كل المبادئ المرتبطة بالوفاء والكرم والمواقف المبدئية الشامخة مهما كانت الظروف”.

وأضاف الرئيس الصحراوي “فخر الشعب الصحراوي بأن تكون مخيمات العزة والكرامة بتراب الجزائر التي أكدت منذ الوهلة الأولى وقوفها إلى جانب هذا الشعب”.


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