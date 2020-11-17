الرئيس الصحراوي: الجزائر كانت حاضرة دائما إلى جانبنا.. والمجتمع الدولي مطالب بالتحرك

الوطني
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الرئيس الصحراوي: الجزائر كانت حاضرة دائما إلى جانبنا.. والمجتمع الدولي مطالب بالتحرك
بقلم أمينة داودي

قال الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، أن الجزائر كانت دائما حاضرة إلى جانب الشعب الصحراوي.

وأضاف الرئيس الصحراوي في تصريحات له حول التطورات الأخيرة في منطقة الكركرات، أن مقاومة الشعب الصحراوي ستكون باللغة التي يفهمها المستعمر المغربي.

وأشار الرئيس الصحراوي، إلى أن الصحراء الغربية في حرب وسنواصل الكفاح حتى يوم النصر.

وشدد ابراهيم غالي، أن الصحراء الغربية لم تكن ترغب في إراقة الدماء لكن النظام التوسعي المغربي فرض ذلك.

وكشف ذات المتحدث، أن النظام المغربي متعجرف وعليه أن يدفع الثمن، لأن الحرب أعلنها المغرب بخرقه إتفاقيات السلام.
وأضاف إبراهيم غالي، أن الموقف الأممي متذبذب والمجتمع الدولي مطالب بالتحرك.


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