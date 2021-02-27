الرئيس الصحراوي: تماطل المجتمع الدولي دفع الاحتلال المغربي للعدوان ضد الشعب الصحراوي

قال الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي أن الدولة والشعب الصحراوي دعاة سلم وليسوا دعاة حرب وعنف.

وأضاف الرئيس الجمهورية العربية الصحراوية أن الشعب الصحراوي انتظر المجتمع الدولي 30 سنة من اجل منحه حقه في الحرية و الاستقبال.

واكد الرئيس الصحراوي أن تماطل المجتمع الدولي في إعطاء حقوق الشعب الصحراوي هو السبب الذي يقف وراء مواصلة الاحتلال المغربي لغطرسته وعدوان.

ودعا الرئيس الصحراوي ممجلس حقوق الانسان والامم المتحدة ومجلس الأامن إلى تحمل مسؤوليته وحماية المدنيين الصحراويين من اعتداءات الاحتلال المغربي.

كما اكد غالي أن الصحراويين لالن يتنازلوا عن حلم حق تأسيس الدولة المستقلة التي تحفظ كراماتهم و تترجم طموحاتهم ومستقبل اجيالهم.

كما اتهم الرئيس الصحراوي أن فرنسا واسبانيا يدوسان على مواثيق الاتحاد الأوروبي لعرقلة القرارات التي تدين الاحتلال المغربي واصدار قرارات غير قانونية للاعتداء على خيرات الشعب الصحراوي

وأكد الرئيس الصحراوي على ضرورة مساهمة الادارة الامريكية الجديدة في إيجاد حل عادل للشعب الصحراوي في إطار الشرعية الدولية ومنحه حقه غير قابل للتصرف.