الرئيس الصحراوي: قرار مجلس الأمن لن يكون مجديا دون هذه الشروط

أكد الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، إن قرار مجلس الأمن حول الصحراء الغربية، لن يكون مجديا مالم تتحقق مجموعة من العناصر.

وأوضح الرئيس الصحراوي في ندوة صحفية له اليوم السبت: “يجب أن تكون هناك مؤمورية واضحة للمبعوث الشخصي ومهمته المحددة أصلا ألا وهي استكمال تصفية الاستعمار المغربي من الصحراء الغربية”.

كما دعا غالي، إلى وضع جدول زمني محدد لعملية التطبيق، مؤكدا أن لا أحد يستعد لقبول جدول مفتوح قد يقود لثلاثين سنة أخرى من الانتظار.

وطالب الرئيس الصحراوي، بضمانات قوية من طرف مجلس الأمن لتشجيع طرفي النزاع على الانخراط في العملية.

هذا وعقد مجلس الأمن الدولي يوم 13 اكتوبر الجاري جلسة مغلقة لمناقشة التطورات في الصحراء الغربية وتقديم مقترحات بشان مشروع القرار الذي سيعرض للتصويت يوم 27 من نفس الشهر.

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