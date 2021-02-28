الرئيس الصحراوي: لا حل لنزاع الصحراء الغربية سوى إستفتاء تقرير المصير والإستقلال

كشف الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، أن الشعب الصحراوي يحتفل بالذكرى 45 في ظل مستجدات وتطورات خطيرة.

وأوضح الرئيس الصحراوي خلال مراسم إحتفالات الذكرى 45 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية، أنه تم نسف إتفاقية وقف إطلاق النار.

وأوضح الرئيس الصحراوي، أنه بسبب فعل عدواني غادر، فرض على الشعب الصحراوي إستئناف العمليات العسكرية التحريرية.

وكشف في ذات السياق، انه ينتظر من الأمم المتحدة تنفيذ تعهدها لإستفتاء تقرير المصير رغم تحذيراتنا المتكررة.

وأوضح ابراهيم غالي، أنه لا حل لنزاع الصحراء الغربية سوى استفتاء تقرير المصير و الإستقلال.

وطالب الرئيس الصحراوي من الإتحاد الأفريقي التحرك و وقف السياسة العدوانية اللإحتلال المغربي.

كما دعا إبراهيم غالي الرئيس الأمريكي جو بايدن الى الانسجام مع تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ومبادئها في حماية السلم والأمن الدوليين.

وتابع يقول:” إن تمادي دولة الإحتلال المغربي في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني سوف يزيد من حدة التوتر والإحتقان”.