الرئيس الصحراوي: ندين الموقف الخياني لرئيس الوزراء الإسباني الداعم للسياسات العدوانية المخزنية

حذرت جبهة البوليساريو من مغبة اللجوء المخزي إلى التحايل على تلك المرجعيات القانونية الواضحة. والخضوع لسياسات الابتزاز ولوبيات الفساد وشراء الذمم التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي.

وقال الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي إنه من غير المعقول أن تخضع المؤسسات الأوروبية لمثل هذه الممارسات. وتنجر إلى المشاركة في عملية قرصنة مكشوفة وسرقة مفضوحة. لثروات شعب أعزل ضحية احتلال عسكري مغربي لا شرعي.

كما جدد إدانته للموقف الخياني، الداعم للسياسات العدوانية التوسعية، والذي اتخذه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

ودعا الحكومة الإسبانية القادمة إلى مراجعة ذلك الموقف، بما ينسجم مع الشرعية الدولية ومع مسؤولية الدولة الإسبانية. القوة الاستعمارية المديرة في الصحراء الغربية. والتي لا تسقط بالتقادم قانونياً سياسياً وأخلاقيا تجاه تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال.

وختم إبراهيم غالي “فالصحراويون ولدوا أحراراً وسيبقون أحراراً، وسيتخلصون من واقع الغزو والاحتلال المغربي الغاشم. وعلى غرار الجزائريين، لن يركعوا ولن يستسلموا ولن يتنازلوا وسيمضون على درب الكفاح والوفاء العهد الشهداء حتى بلوغ أهدافهم العادلة المشروعة في الحرية والاستقلال”.