الرئيس الصحراوي يتوعد قوات “المخزن” بهزائم جديدة

توعد الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، قوات جيش الإحتلال المغربي بأنهم سيتذوقون مرارة الهزائم.والتي ألحقت بهم طيلة 16 سنة من الحرب أمام جيش “البوليزاريو”.

وجاءت هذه التصريحات، في كلمة له خلال إشرافه على تسليم المهام لرئيس أركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي.

أين اكد بأن الجيش الصحراوي، في أتم الجاهزية والإستعداد لمقارعة العدو وتكبيده خسائر كبيرة كما فعل به طيلة الـ16 سنة من الحرب الماضية.

وأضاف نفس المتحدث، أن المغرب وحلفائه مهما فعلوا من مكر وخبث لن يتمكنوا من القضاء على الشعب الصحراوي.

والذي يبقى مصرا على إنتزاع كامل حقوقه المشروعة في الحرية والإستقلال مهما تطلب ذلك من تضحيات جسام.

من جانب أخر، ندد الرئيس ابراهيم غالي، بالإعتداء السافر على مدنيين جزائريين عزل بطائرات مسيرة تابعة للمخزن المغربي.

أين استنكر هذا الإعتداء الذي يدل على خبث وعدوانية النظام المغربي ويظهر مدى عداوته وحلفائه ليس فقط للشعب الصحراوي وإنما لشعوب المنطقة.