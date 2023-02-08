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قناة النهار

الرئيس الصحراوي يستقبل حفيد مانديلا

بقلم قناة النهار
الرئيس الصحراوي يستقبل حفيد مانديلا
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الرئيس الصحراوي يستقبل حفيد مانديلا

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