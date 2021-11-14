الرئيس الصحراوي يستقبل وزيرة خارجية جنوب افريقيا

استقبل اليوم الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الجنوب إفريقية ناليدي باندور التي تقودها زيارة رسمية إلى الجمهورية الصحراوية.

اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية حضره وزير الشؤون الخارجية محمد سالم ولد السالك والوفد المرافق للوزيرة.

وخلال اللقاء تم التأكيد على الموقف الثابت والمبدئي لجنوب إفريقيا تجاه القضية الصحراوية. كما ناقش الرئيس إبراهيم غالي مع رئيسة الدبلوماسية الجنوب إفريقية جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة على المستوى القاري.