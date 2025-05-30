الرئيس الصحراوي يسلّم رسالة خطية لنظيره الموريتاني 

استقبل رئيس الجمهورية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الجمعة بالقصر الرئاسي في نواكشوط، رئيس المجلس الوطني الصحراوي حمه سلامه .

وخلال الإستقبال سلّم، حمه سلامه، رسالة خطية من إبراهيم غالي، رئيس الجمهورية الصحراوية.

وقال حمه سلامه عقب اللقاء إنه تشرف والوفد المرافق بلقاء الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أنه بحث مع الرئيس الموريتاني، القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تباحث سبل تعزيز الروابط القوية التي تجمع الشعبين الشقيقين، وتوطيد التعاون والتشاور والتنسيق بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية الصحراوية.

وأضاف حمة سلامة أن الرئيس الموريتاني حمّله رسالة ودّ وإخاء إلى أخيه فخامة الرئيس إبراهيم غالي.

كما أشار إلى أن اللقاء كان فرصة لتهنئة الرئيس والشعب الموريتاني على نجاح مرشح موريتانيا، سيدي ولد التاه، رئيسا للبنك الإفريقي للتنمية.