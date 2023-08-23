الرئيس الصحراوي يشارك في إجتماع بريكس-إفريقيا بجوهانسبورغ

وصل الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، مساء أمس الثلاثاء، إلى جوهانسبورغ بجنوب افريقيا، للمشاركة في اجتماع بريكس-افريقيا.

وكان الرئيس الصحراوي، قد تلقى دعوة رسمية من المجموعة للمشاركة في القمة. رغم مناورات المغرب لاستبعاد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من المشاركة في هذا اللقاء.

ورافق الرئيس ابراهيم غالي، وفد هام يضم كلا من وزير الشؤون الخارجية محمد سيداتي. والمستشار لدى الرئاسة الصحراوية عبداتي أبريكة. ومدير التشريفات السفير صلحة العبد, وسفير الجمهورية الصحراوية لدى جنوب افريقيا، محمد يسلم بيسط.

وحسب وكالة الأنباء الصحراوية، تشارك الجمهورية الصحراوية في هذا الاجتماع الهام المقرر يوم غد الخميس. بعد الفشل الذريع للمناورات المخزنية والجهود المبذولة لإقناع عدد من أعضاء مجموعة بريكس بمعارضة مشاركة الصحراء الغربية. لا سيما الهند والبرازيل.

وكان رئيس جنوب إفريقيا، جدد في خطاب متلفز للأمة يوم 20 أوت حول السياسة الخارجية لبلاده بمناسبة احتضانها قمة بريكس، مواصلة دعم كفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره.

وانطلقت أشغال الدورة الـ15 لقمة مجموعة بريكس، التي تضم 5 اقتصاديات كبرى ومتطورة وهي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، يوم أمس الثلاثاء بجوهانسبورغ وتستمر إلى غاية الخميس.