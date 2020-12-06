الرئيس الصحراوي يطالب بإنسحاب المغرب من الأراضي الصحراوية المحتلة

طلب الرئيس الصحراوي إبرهيم غالي، الاتحاد الأفريقي بالضغط على المغرب لوضع حد للاحتلال العسكري غير المشروع لأجزاء من الاراضي الصحراوية.

وقال الرئيس الصحراوي في كلمته عبر الفيديو خلال الدورة الاستثنائية 14 للاتحاد الأفريقي:

“الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية تتفاقم ضمن قمع ممنهج من قبل المحتل المغربي.”

قبل أن يضيف ذات المتحدث:” الاحتلال المغربي مستمر في نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.”

كما طالب الرئيس الصحراوي، الاتحاد الأفريقي تحمل مسؤولياته اتجاه القضية لاأهاء الاحتلال .

وفي الاخير عبر الرئيس الصحراوي عن أسفه لتماطل الامم المتحدة في تعيين مبعوث اممي إلى المنطقة.