الرئيس الصحراوي يهنئ الشعب الجزائري ببلوغ نصف نهائي “الكان”

هنأ الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي ، الشعب الجزائري ببلوغ فريقه الوطني لكرة القدم الدور نصف النهائي من بطولة الأمم الإفريقية الجارية بمصر .

وأعرب إبراهيم غالي للرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، باسمه الخاص وأصالة عن الشعب الصحراوي، عن أصدق آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة تأهل المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي من تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2019.

كما عبر غالي في رسالته عن أخلص عبارات التقدير والعرفان إلى جميع أفراد المنتخب الوطني الجزائري وإدارته الفنية بهذا التأهل المستحق.

“لقد أثلج هذا الفوز المستحق قلوب الشعب الصحراوي، الذي تابع بكل شغف واهتمام أداء الخضر فوق أرضية الميدان من أجل إسعاد الشعب الجزائري الشقيق ، هذا الفوز الذي عكس الروح الوطنية الجزائرية العالية”.

لقد برهن الفريق الوطني الجزائري عن الإرادة القوية في إبراز القدرات الرياضية المتميزة، المعبرة عن حب الوطن وشعب المليون ونصف المليون من شهداء الثورة الجزائرية.

وتمنى إبراهيم غالي للجزائر وفريقها الوطني المزيد من التألق والفوز في الأدوار المتبقية من هذه المنافسة الكروية القارية ، داعيا المولى العلي القدير أن يتحقق أمل كل الجزائريين في نيل الكأس القارية.