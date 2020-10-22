الرئيس الصحراوي يهنئ الصحفيين الجزائرين بمناسبة اليوم الوطني للصحافة

هنأ الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، اليوم الخميس، الصحفيين الجزائريين بمناسبة اليوم الوطني للصحافة.

وذلك في رسالة، هذا نصها:

الاخوة الصحفيين في الجزائر الشقيقة

في يوم عظيم كهذا لا يفوتني باسم الشعب الصحراوي وحكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية واصالة عن نفسي ان أتقدم لكم ومن خلالكم الى كافة الإعلاميين والمدونين الجزائريين الذين رافقونا ويرافقوننا في كفاحنا النبيل من اجل الحرية والكرامة واسترجاع السيادة المسلوبة على الجزء المحتل من ترابنا الوطني.

إنها مناسبة لا يمكن ان تفوت دون الوقوف بأجلال وتقدير واحترام وعرفان أمام ذاك الرعيل، و لن ننسى اطلاقا كيف كانوا لنا صوتا يوم لم يكن لنا صوة.

وغطو بشجاعة أيام بداية الغزو العسكري الظالم على شعبنا ونقلوا صور فرار جماهير شعبنا المهددة بالإبادة الفارة من الجحيم القصف بالنابالم والفوسفور الأبيض المحرم دوليا في كل من الكلتة و امكالا و .

تفاريتي و ام ادريكة ورافقوا ببسالة مقاتلينا في معاركهم الضارية ضد الغزاة وساهموا بقوة وثبات في التعريف بكفاحنا العادل من اجل الحرية والاستقلال ونترحم على الذين فارقونا منهم ونتمنى طول العمر وموفور الصحة والعافية لمن لازال منهم على قيد الحياة

كيف ننسى الذين رافقونا والذين لازالوا الى جانبنا يوميا، مدافعين بشراسة وعن قناعة عن الحق، مناهضين للظلم والتسلط مرافعين عن المظلوم بصدق وإصرار واستمرار من أبناء الجزائر العظيمة، أبناء ثورة الفاتح من نوفمبر المجيدة، ثورة القناعة والثبات والمبادئ والوفاء والإخلاص والنبل في اجل صوره.

ان الشعب الصحراوي الذي لازال يعاني الاحتلال والتشريد والقمع المنهج ضد مناضلات ومناضلي انتفاضة الاستقلال المباركة وهم يواجهون بصبر وتحد جبروت أجهزة القمع المغربية ويواصل كفاحه بثبات وإصرار وهو يرفع التحدي ليقف لكم اجلالا وتقديرا واحتراما معترفا لكم بالجميل.

ويحييكم تحية الاخوة والوفاء ومن خلالكم الشعب الجزائري البطل والقيادة الجزائرية وعلى راسها فخامة الرئيس والاخ العزيز عبد المجيد تبون.

ان الشعب الصحراوي ليعول كثيرا على مساهماتكم ومرافقتكم له إعلاميا في كفاحه حتى تحقيق مبتغاه واستكمال سيادته على أراضيه

احييكم مجددا وكل عام وأنتم بألف خير.