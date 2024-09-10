الرئيس الصحراوي يهنئ رئيس الجمهورية لفوزه في الإنتخابات

هنأ رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إبراهيم غالي، باسمه ونيابة عن الشعب الصحراوي الشقيق، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. بمناسبة إنتخابه لعهدة رئاسية ثانية.

وفي بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تقدم الرئيس الصحراوي بأحر التهاني وأصدق الأماني بموفور الصحة والعافية وبالسداد والتوفيق والنجاح في تأدية المهمة النبيلة السامية. مشيدا بالموقف المبدئي الراسخ الذي طالما تبنته جزائر الحرية والكرامة والأنفة والشهامة. بالوقوف إلى جانب كفاحه العادل والمشروع من أجل الحرية والاستقلال.