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الوطني

الرئيس الصحراوي يُشيد بالهلال الأحمر الجزائري

بقلم نادية بن طاهر
الرئيس الصحراوي يُشيد بالهلال الأحمر الجزائري
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أثنى رئيس الجمهورية الصحراوية إبراهيم غاليـ على الدور الكبير والفعال والجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر والهلال الاحمر الجزائري، مساندة ودعما للشعب الصحراوي في كل الظروف.

وجاء ذلك، خلال إستقبال رسمي للرئيس الصحراوي، لرئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي.

وتبادل الطرفان، أطراف الحديث بخصوص مستجدات القضية الصحراوية من الجانب الإنساني.

كما أثنى الرئيس الصحراوي على الدور الكبير والفعال والجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر والهلال الاحمر الجزائري. مساندة ودعما للشعب الصحراوي في كل الظروف.

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