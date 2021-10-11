الرئيس الصربي يشيد بدور الجزائر في تأسيس ودعم رسالة عدم الانحياز

استُقبل الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، من قبل رئيس جمهورية صربيا، ألكسندر فوتشيتش، على هامش مشاركته في أشغال مؤتمر الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس حركة بلدان عدم الانحياز.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، بلغ بن عبد الرحمان، للرئيس الصربي، تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتهانيه بمناسبة تنظيم هذا المؤتمر الذي من شأنه تعزيز التعاون بين دول الحركة، لاسيما في سياق التحديات الراهنة.

وجدد الطرفان خلال اللقاء، عزمهما على تعزيز العلاقات الثنائية وبحث سبل تطوير التعاون في شتى المجالات بين الجزائر و صربيا.

كما تم التطرق إلى ضرورة تكثيف التنسيق بين الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز من أجل تكييفها مع تحديات الساعة والارتقاء بدورها، شريكا فاعلا و مؤثرا في العلاقات الدولية، وفاء للمبادئ والأهداف الراسخة لعدم الانحياز.

ومن جهته، أشاد الرئيس الصربي بدور الجزائر التاريخي في تأسيس ودعم رسالة عدم الانحياز، موجها عميق شكره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مشاركة الجزائر الفعالة والقيمة في قمة بلغراد.

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