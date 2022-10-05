الرئيس الصومالي يؤكد مشاركته في القمة العربية بالجزائر
أكد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، اليوم الأربعاء، مشاركته في القمة العربية. بعد دعوته من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وجاءت هذه الدعوة، للمشاركة في أشغال الدورة العادية الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المزمع عقدها في الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.
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هذا آخر أجل لإيداع طلبات اعتماد الصحفيين لأشغال القمة العربية بالجزائر
أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بيانا، ذكّرت فيه بأن تاريخ 30 سبتمبر يعتبر آخر أجل لتقديم طلبات الاعتماد المؤقت للصحافة غير المرافقة للوفود الرسمية الراغبة في تغطية الدورة العادية ال31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالجزائر، يومي 1 و2 نوفمبر القادم.
وأضافت ذات الهيئة، بأنه “يمكن لوسائل الإعلام الأجنبية الراغبة في تغطية هذا الحدث العربي الهام إيداع ملفات طلبات الاعتماد المؤقت لفائدة الصحفيين والتقنيين العاملين لحساب هيئة إعلامية تخضع لقانون أجنبي غير المرافقين للوفود الرسمية، لدى المراكز الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المختصة إقليميا، سواء في البلد الذي يوجد به المقر الاجتماعي للهيئة المستخدمة أو مقر إقامة الصحفي عند الضرورة”.
ويتضمن ملف طلب الاعتماد المؤقت الوثائق التالية:
– استمارة “طلب تأشيرة صحافة”، يمكن تحميلها من المواقع الالكترونية للممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج ويملؤها المعني بعناية.
– طلب صادر عن الهيئة المستخدمة للصحفي.
– نسخة من البطاقة المهنية للصحفي.
– نسخة من جواز سفر الصحفي من جنسية أجنبية أو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للصحفي من جنسية جزائرية.
– قائمة مفصلة للعتاد التقني الخاص بالنشاط الصحفي.
– صورتان (02) شمسيتان للمعني.
كما أشار البيان إلى أنه يمكن تحميل استمارة طلب اعتماد الصحافة الأجنبية غير المرافقة للوفود الرسمية من المواقع الالكترونية للممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج, ومن الموقع الالكتروني للقمة على الرابط www.arabsummit2022.dz.