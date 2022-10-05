الرئيس الصومالي يؤكد مشاركته في القمة العربية بالجزائر

أكد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، اليوم الأربعاء، مشاركته في القمة العربية. بعد دعوته من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وجاءت هذه الدعوة، للمشاركة في أشغال الدورة العادية الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المزمع عقدها في الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

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