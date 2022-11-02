الرئيس الصومالي يدعو الدول العربية لإعفاء بلاده من الديون

دعا الرئيس الصومالي، حسن الشيخ المحمود، قادة الدول العربية، لمساعدة بلاده في الإعفاء من الديون، والتي تشكل عائقا في إقامة الاستثمارات وخلق فرص العمل.

وقال الرئيس الصومالي، في كلمة له على هامش القمة العربية بالجزائر اليوم الأربعاء: “نحن في أشد الحاجة إلى دور أشقائنا في مسيرة اعفاء الديون. والتي تتعلق البعض منها بدول عربية نطلب منها اعفائنا من هذه الديون”.

كما دعا حسن الشيخ المحمود، قادة الدول العربية، إلى التواصل مع الدول التي لها ديون لبلاده، لاعفائهم منها.

وأشار الرئيس الصومالي، إلى أن بلاده تمتلك الكثير من الثروات التي يمكن استغلالها لمواجهة تفاقم الأزمة الغذائية العالمية نتيجة الحرب الأوكرانية.

وتابع أن بلاده، قد أجرت اصلاحات في النظام المالي، ووضعت سياسات تتماشى مع المعايير المالية الدولية.

وعرج الرئيس الصومالي، على حجم المعاناة الناجمة عن الجفاف الحاد المستمر لـ5 مواسم، مما أدى إلى موت الماشية وتسبب في أزمة غذائية حادة.

مشيرا إلى أن بلاده وفي إطار البحث عن الحلول، قامت بإنشاء وزارة تعنى بشؤون البيئة والتغير المناخي.

كما دعا الرئيس الصومالي من ناحية أخرى، إلى دعم الدول العربية، لاقامة مؤسسات الدولة والمساهمة في دعم الصومال لمواصلة تنفيذ برامج الدولة واعفاء الديون والاستثمار والبناء.

وذكر الرئيس حسن الشيخ المحمود، استراتيجية بلاده، في مواجهة الحركة الارهابية، والتي تشمل 3 محاور، وهي المواجهة العسكرية والحرب الاقتصادية والحرب الفكرية.

مشيرا إلى أن هذه المعركة التي يخوضها الصومال تتطلب الكثير من الموارد، لتحقيق الأهداف المرجوة. وهي وجود الصومال خال من الارهاب يتمتع بالامن والإستقرار. وتصالحه مع نفسه ومع العالم وإستعادة دوره المعهود على المستوى العربي والإقليمي والدولي.