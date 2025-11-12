الرئيس الصومالي يزور المجمع الصناعي صيدال بالحراش

قام رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ محمود، يوم الأربعاء، بزيارة إلى وحدة تابعة للمجمع الصناعي صيدال بالحراش، متخصصة في إنتاج الأدوية.

وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصومالي إلى الجزائر.

ورافق الرئيس الصومالي، في زيارته، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، ووفد صومالي رفيع المستوى.

وكان في استقبال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور وسيم قويدري رفقة الوفد المرافق له.

وتم تقديم عرض خصّص لاستعراض القدرات الصناعية للمجمع الصناعي صيدال.

كما قام الرئيس الصومالي والوفد المرافق له بزيارة وحدة إنتاج الأودية في أشكالها الصلبة والمستعملة في علاج الأمراض المزمنة.