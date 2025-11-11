الرئيس الصومالي يصل إلى مقام الشهيد

وصل رئيس الصومال الفدرالية حسن شيخ محمود صبيحة اليوم الثلاثاء إلى مقام الشهيد.

ووضع رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة. وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

للإشارة فقد حل أمس، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود بالجزائر في زيارة رسمية.

هذا و تتطلع الجزائر والصومال الى إضفاء ديناميكية جديدة على علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. وهذا في ظل وجود إرادة سياسية قوية من الجانبين. استنادا إلى الروابط التاريخية التي تجمعهما.

ومن شأن هذه العلاقات التاريخية المتينة التي تستمد قوتها من قيم التفاهم والتضامن والثقة المتبادلة. أن تتعزز أكثر وترتقي الى مستويات أعلى.