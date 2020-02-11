الرئيس الصيني: جهود الوقاية والمراقبة لفيروس كورونا تحقق نتائج إيجابية

أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، أن جهود الوقاية والمراقبة لفيروس كورونا تحقق نتائج إيجابية، حسبما أورده موقع “سكاي نيوز العربية”.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، عن إرتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 1017 شخص، بالإضافة إلى 42708 حالة إصابة مؤكدة.

وبلغ عدد الحالات الجديدة المشتبه بها بلغ 3536، كما أن ما يقارب الـ 849 مريضا بالفيروس قد ساءت حالتهم الصحية.

وأوضح ذات المصدر أن أزيد من 7333 مريضا لا يزالون في حالة حرجة، في حين غادر المستشفيات ما يقارب الـ3998 مريضا بعد تماثلهم للشفاء.